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В Беларусь накануне 8 Марта вернется зима с морозами до минус 10

В Беларуси похолодает временно до минус 10, но к празднику станет теплее.
Источник: Комсомольская правда

Теплая погода в конце февраля и в первые дни марта сменилась похолоданием, которое будет править бал в Беларуси в праздничную неделю.

5 марта, во вторник, ночью и утром на большей части территории страны пройдут осадки. Где-то даже мокрый снег. Днем преимущественно без осадков, лишь местами по западу Беларуси ожидаются небольшие дожди, сообщает pogoda.by. Температура воздуха ночью составит от −4 по северо-востоку до +3 по юго-западу, максимальная днем +2..+8, по юго-западу до +11.

6—7 марта влияние окажет антициклон с центром над Скандинавией.

6 марта, в среду, будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается 0..-6 (по юго-западу +1..+2), а днем −1..+6.

В четверг, 7 марта, ночью будет еще холоднее, от −1 до −7, а местами воздух будет охлаждаться до −10, максимальная температура днем 0..+6.

В праздничные выходные обещают солнечную погоду, но еще не по-настоящему весеннюю.

В Минске 8—10 марта днем ожидается около +5. В Бресте в праздничный день 8 марта воздух прогреется до +6, а 9 марта до +8. На севере Беларуси, в Витебске, 8—10 марта ожидается в районе +2..+4.

После аномального теплого февраля март не спешит радовать тем же. Типичная мартовская погода.

В Белгидромете напомнили, что март — переходный месяц от зимы к весне, а началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения.

В первой декаде этого не произошло, возможно, такая погода будет во второй декаде марта. Пока же и сайты долгосрочных предсказаний погоды настоящее тепло в ближайшее время не обещают. Процесс должен начаться с юго-западной части Беларуси.

Синоптики сообщают, что средняя месячная температура воздуха марта (климатическая норма) по Беларуси составляет 0,8, изменяясь от −0,8 на северо-востоке до +2,7 на юго-западе, что на 4−5 выше, чем в феврале.

Последний раз теплее обычного на 3−4 градуса было в марте 2017 года. А последний очень холодный март был в 1987 году.

Кстати, абсолютный максимум температуры (+23,1) зафиксировали в Лельчицах 19 марта 1990 года. А холоднее всего (-38,0) было в Жлобине 8 марта 1964 года.