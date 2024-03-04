В Беларусь накануне 8 Марта вернется зима с морозами до минус 10

Теплая погода в конце февраля и в первые дни марта сменилась похолоданием, которое будет править бал в Беларуси в праздничную неделю.
5 марта, во вторник, ночью и утром на большей части территории страны пройдут осадки. Где-то даже мокрый снег. Днем преимущественно без осадков, лишь местами по западу Беларуси ожидаются небольшие дожди, сообщает pogoda.by. Температура воздуха ночью составит от −4 по северо-востоку до +3 по юго-западу, максимальная днем +2..+8, по юго-западу до +11.
6 марта, в среду, будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается 0..-6 (по юго-западу +1..+2), а днем −1..+6.
В четверг, 7 марта, ночью будет еще холоднее, от −1 до −7, а местами воздух будет охлаждаться до −10, максимальная температура днем 0..+6.
В праздничные выходные обещают солнечную погоду, но еще не по-настоящему весеннюю.
В Минске
После аномального теплого февраля март не спешит радовать тем же. Типичная мартовская погода.
В Белгидромете напомнили, что март — переходный месяц от зимы к весне, а началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения.
В первой декаде этого не произошло, возможно, такая погода будет во второй декаде марта. Пока же и сайты долгосрочных предсказаний погоды настоящее тепло в ближайшее время не обещают. Процесс должен начаться с юго-западной части Беларуси.
Синоптики сообщают, что средняя месячная температура воздуха марта (климатическая норма) по Беларуси составляет 0,8, изменяясь от −0,8 на северо-востоке до +2,7 на юго-западе, что на 4−5 выше, чем в феврале.
Последний раз теплее обычного на 3−4 градуса было в марте 2017 года. А последний очень холодный март был в 1987 году.
Кстати, абсолютный максимум температуры (+23,1) зафиксировали в Лельчицах 19 марта 1990 года. А холоднее всего (-38,0) было в Жлобине 8 марта 1964 года.