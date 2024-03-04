Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области оказалась на 9% ниже эпидпорога

В Ростовской области за неделю, с 28 февраля по 3 марта, зарегистрировали 18,3 тысячи случаев ОРВИ, это оказалось на 9% ниже эпидпорога. Соответствующую информацию опубликовали на портале управления Роспотребнадзора.
— Удельный вес детей до 14 лет среди всех заболевших составил 47,8%, — отметили специалисты.
Показатель заболеваемости гриппом по итогам недели оказался на 28,8% ниже, чем был неделей ранее. Все заболевшие не были привиты против гриппа.
Жителям Дона напоминают: защитить здоровье поможет постоянная профилактика респираторных инфекций. Всем рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и регулярно проводить влажную уборку помещений.
Если вы общаетесь с заболевшим человеком, следует носить маски. Если у вас начнет подниматься температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, необходимо обратиться к врачу.