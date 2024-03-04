Всем тюльпаны: сколько стоят цветы к 8 Марта в Волгограде

Тюльпаны — самые популярные цветы на 8 Марта. В этом году цена за один цветок начинается от 40−50 рублей. Чем крупнее бутон, необычней расцветка и сорт, тем дороже. Так, в супермаркетах простенький букет из пяти тюльпанов можно найти за 250 рублей. На рынке продавцы предлагают букет весенних первоцветов прямо с луковицами, которые потом можно высушить и высадить в клумбу. За один такой тюльпан, выращенный в теплицах Краснодарского края, просят уже 130 рублей. Есть и дороже.