Всем тюльпаны: сколько стоят цветы к 8 Марта в Волгограде

За несколько дней до Международного женского дня на улицах и в магазинах Волгограда запестрели яркими красками цветочные развалы. Солнечные мимоза и нарциссы, разноцветье тюльпанов и роз ждут покупателей. Цены на цветы к 8 Марта кусаются. Зато букет не придется искать, сбиваясь с ног, как другие подарки любимым девушкам, женам, мамам и коллегам. Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru узнали, во сколько обойдется букет и откуда везут цветы на 8 марта в Волгоград.
Тюльпаны — самые популярные цветы на 8 Марта. В этом году цена за один цветок начинается от 40−50 рублей. Чем крупнее бутон, необычней расцветка и сорт, тем дороже. Так, в супермаркетах простенький букет из пяти тюльпанов можно найти за 250 рублей. На рынке продавцы предлагают букет весенних первоцветов прямо с луковицами, которые потом можно высушить и высадить в клумбу. За один такой тюльпан, выращенный в теплицах Краснодарского края, просят уже 130 рублей. Есть и дороже.
Яркая и пушистая мимоза в центре — 200 рублей за веточку. Привезли ее в Волгоград из Абхазии. А вот маленькие еще нераспустившиеся отечественные нарциссы в торговых сетях можно купить по 330 рублей за 15 штук.
Во многих супермаркетах перед весенним праздником также предлагают гиацинты в горшочках — от 70 рублей за штучку. Расцветка может оказаться сюрпризом. И, учтите, запах от распустившегося цветка будет стоять на всю квартиру.
Готовятся к празднику и флористы модных салонов. Здесь на букет придется потратить гораздо больше. Но и цветы уже не только отечественные, но и из-за рубежа. Классические розы можно купить от 100 до 300 рублей за штуку в зависимости от сорта, размера и свежести. Краснодарские тюльпаны — по 200 рублей. Ирисы и гвоздики — по 100 рублей, хризантемы — от 180. Нежные кустовые пионовидные розы сразу бросаются в глаза. Но цена уже по 570 рублей за штучку. Скромный букет из трех веточек — 1690 рублей.
Небольшой стильно оформленный авторский букет к 8 Марта обойдет от 2500 до 5 тысяч рублей, средний — в 7 — 9 тысяч. Есть предложения и по 15 тысяч, и дороже. Вот только готовы раскошелиться на такие цветы далеко не все мужчины.
Поднимется ли еще стоимость букета к 8 марта продавцы не знают. Скорее всего, выбирать букет к празднику мужчинам придется именно в этом ценовом диапазоне.
НА ЗАМЕТКУ.
Как выбрать букет.
Продавцы не советуют покупать тюльпаны с перевязанными резиночкой бутонами. Эти цветы долго точно не простоят. При правильном уходе тюльпаны живут почти неделю. С букета нужно снять упаковку и поставить его в прохладную воду. Обновлять срез и менять воду нужно каждый день.
Свежесть роз определяют по так называемой «рубашке» — нижним листам бутона. Если их оборвали, цветок точно не первой свежести. Обратите внимание и на состояние листьев, лепестков. Если они с опрелостями, корочками, заломами — не берите.
Покупая букет, убедитесь, что его собрали не из увядших цветов. Стремясь продать не кондицию, продавцы идут на всевозможные ухищрения: подкрашивают бутоны, усыпают их блестками, обматывают снизу скотчем. Делают красивую упаковку, чтобы цветы не осыпались до того, как вы их подарите. Такой букет вызовет у девушки печаль, а вовсе не радость.