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Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля планируют открыть в апреле

Дата открытия зависит от погодных условий.
Источник: Время

Круговой маршрут (0+) по стене Нижегородского кремля планируют открыть в начале апреля, сообщили ИА «Время Н» в региональном министерстве культуры.

«Точная дата зависит от погодных условий — когда растает снег и пройдут сильные заморозки, так как каменные ступени сильно обледеневают», — пояснили в министерстве.

Стоимость билетов не изменится: взрослый будет стоить 500 рублей, льготный — 300 рублей, а школьный — 250 рублей.

Напомним, что ранее был опубликован график работы нижегородских музеев в праздничные дни.

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