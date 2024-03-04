Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля планируют открыть в апреле

Круговой маршрут (0+) по стене Нижегородского кремля планируют открыть в начале апреля, сообщили ИА «Время Н» в региональном министерстве культуры.
«Точная дата зависит от погодных условий — когда растает снег и пройдут сильные заморозки, так как каменные ступени сильно обледеневают», — пояснили в министерстве.
Стоимость билетов не изменится: взрослый будет стоить 500 рублей, льготный — 300 рублей, а школьный — 250 рублей.
Напомним, что ранее был опубликован график работы нижегородских музеев в праздничные дни.