Власти намерены ввести плату на 5 парковках в Калининграде с конца апреля

Этим же документом утверждается стоимость парковки для автомобилей: легковых — 70 рублей в час, для машин массой от 3,5 тонн — 150 рублей в час. Автомобили экстренных служб и силовых ведомств от платы будут освобождены. Также плата не будет взиматься с автомобилей инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей.