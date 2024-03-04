Омичи жалуются на огромные сосульки на крышах домов

С потеплением омичи стали жаловаться на опасные сосульки. Тяжелые льдинки свисают с крыш, угрожая прохожим травмами, которые могут оказаться смертельными. Так, огромных сосулек опасаются жители дома № 3 по улице Бархатовой. Они не раз обращались к коммунальщикам. В мэрии Омска пообещали провести обследование и выдать управляющей компании предписание об устранении нарушений в срок до 14 марта.
На днях на сосульки жаловались и жители дома № 18 по Любинскому проспекту. Если «управляшка» бездействует, в мэрии Омска рекомендуют сразу писать заявление в прокуратуру.
Согласно статистике, каждый год сосульки убивают около 100 россиян. Несколько лет назад один из омичей от полученных травм впадал в кому, едва спаслись мама с дочкой. Сотрудники МЧС рекомендуют не приближаться к крышам и объяснить детям, что играть под ними во время оттепели очень опасно.