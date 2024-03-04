Омичи жалуются на огромные сосульки на крышах домов

Согласно статистике, каждый год сосульки убивают около 100 россиян. Несколько лет назад один из омичей от полученных травм впадал в кому, едва спаслись мама с дочкой. Сотрудники МЧС рекомендуют не приближаться к крышам и объяснить детям, что играть под ними во время оттепели очень опасно.