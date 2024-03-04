Рыбу шемаю исключили из Красной книги Ростовской области

В Ростовской области восстановилась численность азово-черноморской шемаи. Эту рыбу можно будет свободно добывать после публикации новой редакции региональной Красной книги, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Дона.
Как пояснили власти, запасы шемаи и места ее нереста начали тщательно исследовать после 2020 года, когда проходную форму вида исключили из Красной книги России. Позже по заключению донских ученых шемаю убрали также из перечня Красной книги Ростовской области.
Обновленный перечень редких животных и растений Дона должны опубликовать в конце 2024 года. Шемаи уже не должно быть в этом списке.
— Ранее этот вид рыбы находился на грани вымирания, но, как показали исследования, сейчас популяция азово-черноморской шемаи восстановлена, в том числе благодаря выпуску молоди, — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.