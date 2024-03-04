Представительницы Башкирии вошли в число гидов Всемирного фестиваля молодёжи

Среди экскурсоводов фестиваля оказалась и 36-летняя жительница Стерлитамака Алёна Ткачева, которая уже примеряла на себе роль «проводника смыслов» на Международной выставке-форуме «Россия». До этого она работала гидом в таких странах, как Греция, Кипр, Австрия и Таиланд, пару лет проработала на Красной поляне. «Проводить экскурсии участникам и передавать им ценные смыслы — это моя миссия, ради которой я сюда и приехала. А благодаря тому, что я буду гидом еще и для VIP-гостей, у меня есть уникальная возможность познакомиться с интереснейшими и ярчайшими лицами нашей эпохи, которые числятся в списке участников фестиваля», — рассказала Алёна.