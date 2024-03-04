Представительницы Башкирии вошли в число гидов Всемирного фестиваля молодёжи

Они стали лицом главного молодёжного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. На 12-ти тематических экскурсиях они знакомят 20 тысяч участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодёжи мира и природой его окрестностей.
Среди экскурсоводов фестиваля оказалась и 36-летняя жительница Стерлитамака Алёна Ткачева, которая уже примеряла на себе роль «проводника смыслов» на Международной выставке-форуме «Россия». До этого она работала гидом в таких странах, как Греция, Кипр, Австрия и Таиланд, пару лет проработала на Красной поляне. «Проводить экскурсии участникам и передавать им ценные смыслы — это моя миссия, ради которой я сюда и приехала. А благодаря тому, что я буду гидом еще и для VIP-гостей, у меня есть уникальная возможность познакомиться с интереснейшими и ярчайшими лицами нашей эпохи, которые числятся в списке участников фестиваля», — рассказала Алёна.
Ранее Башинформ сообщал, что республика отправила на ВФМ 180 представителей.