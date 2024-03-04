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В центре Воронежа временно отключат светофоры 5 марта 2024

Ограничения введут из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы.
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 5 марта, в Воронеже на проспекте Революции. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы с 10:00 до 14:00 не будут работать светофоры на пересечении проспекта с улицами Пушкинской и Карла Маркса.

— В это время водители должны руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков, — напомнили чиновники.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на восьми перекрестках появились светофоры с белыми секциями.