В центре Воронежа временно отключат светофоры 5 марта 2024

Во вторник, 5 марта, в Воронеже на проспекте Революции. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы с 10:00 до 14:00 не будут работать светофоры на пересечении проспекта с улицами Пушкинской и Карла Маркса.