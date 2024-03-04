В Волгоградской области решили развивать автотуризм

В Волгоградской области решили сделать ставку на автотуризм. Создание и развитие инфраструктуры для путешествий на машинах и событийный туризм для привлечения гостей обсудят на фестивале «По дороге на Юг». 4 и 5 марта эти другие темы станут главными для 150 экспертов туриндустрии и гостиничного бизнеса из Волгоградской, Ростовской и Запорожской областей, Республики Крым.