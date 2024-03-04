Массовая обрезка деревьев началась в Волгограде

По данным чиновников, деревья уже обрезали вдоль проспекта Ленина от Краснознаменской до Мира и на Комсомольской от Второй продольной до улицы Советской. Сейчас омолаживают растения на склоне Центральной набережной. Большие срубленные ветки после переработают в щепу специальным шредером и используют в клумбах.