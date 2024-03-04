Массовая обрезка деревьев началась в Волгограде

С первых дней весны в Волгограде началась массовая обрезка деревьев. Пока растения не проснулись, рабочие с бензопилами с автовышек пилят ветки на проспекте Ленина в центре города, на Елецкой в Ворошиловском. В мэрии сайту volgograd.kp.ru подтвердили, что в городе идет омолаживающая и формовочная обрезка деревьев.
— В рамках текущего содержания зеленых насаждений специалисты районных коммунальных служб в преддверии весеннего периода проводят работы по омолаживающей и формовочной обрезке возрастных деревьев, — рассказали чиновники.
Во время омолаживающей обрезки убирают сухие и старые ветви деревьев, чтобы стимулировать образование молодых побегов и новой кроны. Часто после нее в Волгограде от вязов и тополей остаются одни высокие «пеньки». Формовочная обрезка позволяет придать кроне нужную форму, выровнять высоту растений, сформировать скелетные ветви.
— Такие методы обрезки согласно технологии, производятся в холодное время года до наступления вегетационного периода и начала сокодвижения, — поясняют в мэрии.
По данным чиновников, деревья уже обрезали вдоль проспекта Ленина от Краснознаменской до Мира и на Комсомольской от Второй продольной до улицы Советской. Сейчас омолаживают растения на склоне Центральной набережной. Большие срубленные ветки после переработают в щепу специальным шредером и используют в клумбах.