В столице обновят гранитную облицовку пяти набережных

«В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит», — отметил Петр Бирюков.
Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня. Затем специалисты приступают к самой расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.
Для москвичей эти работы проходят практически незаметно: строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.