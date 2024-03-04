Участница ВФМ из Беларуси: мы как будто попали в будущее

СИРИУС, 4 мар — Sputnik. Участники из Беларуси услышали много комплиментов в адрес своей страны на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сириусе, заявила корреспонденту Sputnik первый секретарь Островецкого райкома БРСМ Ольга Максимова.
«Это сильно, это модно, что здесь происходит. Это все какое-то будущее. Будто бы мы попали в будущее, поэтому эмоции только положительные», — сказала Ольга Максимова.
По ее словам, когда она ехала на фестиваль со своими товарищами, они не до конца понимали масштаб события, не ожидали, что в Сириус приедет так много представителей разных стран.
Она отметилd, что на ВФМ организованы крутые интерактивные площадки, и на фестиваль отбор «был достаточно серьезным».
«Выбирали лучших из лучших. Нужно было лучше себя зарекомендовать. Причем это происходило на протяжении долгого времени», — отметила Максимова.
В свою очередь студент БГПУ, представитель Минского обкома БРСМ Никита Абрамчук рассказал, что церемония открытия фестиваля было грандиозным. В рамках ВФМ проводится много интересных мастер-классов, которые пользуются таким большим спросом, что выстраиваются очереди, отметил он.
Участники Всемирного фестиваля молодежи меняются значками и сувенирными магнитами.
«У нас есть даже магнитики с изображением нашей белорусской валюты, потому что многие не знают, чем мы расплачиваемся. Когда мы говорим, что у нас есть своя национальная валюта, все говорят: “Круто!”, — рассказал Абрамчук.
>>> Всемирный фестиваль молодежи 2024. Церемония открытия в фото.
Всемирный фестиваль молодежи проводится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и в других областях. Помимо россиян, в фестиваль прибыли 10 тысяч иностранцев.
Белорусская делегация — одна из самых многочисленных на ВФМ.. В нее вошли 630 человек, среди которых представители БРСМ и пионерской организации, а также молодые ученые НАН, волонтеры и члены других организаций.