«Сколы и чёрные полосы‎»‎: как выглядит площадь перед «‎Балтикой» спустя месяц после благоустройства

В Калининграде обнаружили повреждения на недавно отремонтированной площади перед стадионом «Балтика». На новой плитке и скамейках появились сколы и чёрные полосы, а на клумбах — следы от колёс.
По словам главы городской администрации Елены Дятловой, места для отдыха испортили подростки на скейтбордах, самокатах и велосипедах.
«На приведение в порядок площади перед стадионом “Балтика” из бюджета было потрачено более 140 миллионов рублей. Использованные при работах материалы довольно дорогие, сами работы тоже. Не думаю, что у таких трюков на велосипедах и самокатах приемлемая цена».
Мэр также отметила, что на площади установили камеры «Безопасного города», операторы которого в любой момент могут вызвать полицию. «И это касается на только “Балтики”, а любых площадей, скверов и фонтанов в Калининграде», — сообщила Дятлова.
В городской мэрии пояснили, что 1 мая на территории перед стадионом заработает новый фонтан. После этого «трюков на велосипедах и самокатах» на площади должно стать меньше. .
Реконструкцию территории перед стадионом «Балтика» завершили в январе. Работы выполнило ООО «Гран-Мар и К» за 125,5 миллионов рублей.
На территории уложили светлую и тёмную серую плитку. Перед входом на стадион появился «зелёный остров» со взрослой елью и кустарниками. На месте старого построили новый фонтан, при этом его чашу сделали плоской. Рядом с ним сделали места для отдыха — деревянные скамейки, выкрашенные в белый.
Кроме того, за фонтаном высадили крупные сосны, а вдоль проспекта Мира — липовую аллею. На площади перед стадионом и на входной группе установили декоративную подсветку.