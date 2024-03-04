«Сколы и чёрные полосы‎»‎: как выглядит площадь перед «‎Балтикой» спустя месяц после благоустройства

«‎На приведение в порядок площади перед стадионом “Балтика” из бюджета было потрачено более 140 миллионов рублей. Использованные при работах материалы довольно дорогие, сами работы тоже. Не думаю, что у таких трюков на велосипедах и самокатах приемлемая цена».