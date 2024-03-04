Проезд в автобусах для женщин будет бесплатным 8 марта в Актау

В Актау в честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передаёт BaigeNews.kz.