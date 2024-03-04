Проезд в автобусах для женщин будет бесплатным 8 марта в Актау

По словам представителей городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным будет проезд на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4 М, 5, 6, 7, 8, 9.
Общественный транспорт будет курсировать с 6:40 до 21:00..
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
По словам представителей городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным будет проезд на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4 М, 5, 6, 7, 8, 9.
Общественный транспорт будет курсировать с 6:40 до 21:00..