Казахстанцы завершили выступление на «Играх будущего» в Казани

Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до ¼ финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до ⅛ финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту, его коллектив выиграл $87,5 тысяч. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине «Мир Танков» закончил выступление на этапе ¼ финала, его коллектив получил за участие $30 тысяч. Адиль Елдосов, участник команды Absolute стал победителем в дисциплине Standoff, его команда заработала $87,5 тысяч соответственно.