Казахстанцы завершили выступление на «Играх будущего» в Казани

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил с 21 февраля по 3 марта. Он объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину, в которых сочетались цифровой и классический спорт. Участниками стали более 2 тыс. человек в возрасте 12−62 лет. Все они были объединены в 294 команды. Призовой фонд турнира составил $10 млн.
Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. Суммарно в 21 дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). В данных Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Всего 236 спортсменов стали победителями и призерами первых «Игр будущего». Речь о спортсменах из России, Китая, Индии, Беларуси, Южной Кореи, Испании, Уругвая, Филиппин, Аргентины, Эквадора, Колумбии. Казахстанцы также смогли проявить свой высокий уровень игры и привезли с «Игр Будущего» набор медалей из разных дисциплин.
«Казахстанцы традиционно выступили ярко, и смогли достичь высоких результатов, кроме того на “Играх Будущего” мы получили ценный опыт. Мы будем продолжать совершенствовать инфраструктуру киберспорта в Казахстане и также будем ожидать от наших киберспортсменов побед и красивой игры», — отметил Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате «Игры Будущего 2024» по игре Counter-Strike 2 и лазертагу. В захватывающем финальном противостоянии коллектив xGOD встретился с российским составом LookingForOrg и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Матч завершился с суммарным счетом 13:9 на карте Inferno и 13:11 на карте Overpass. Это впечатляющее достижение подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализма игроков xGOD. Казахстанцы смогли выиграть существенный приз в $175 тысяч.
Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до ¼ финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до ⅛ финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту, его коллектив выиграл $87,5 тысяч. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине «Мир Танков» закончил выступление на этапе ¼ финала, его коллектив получил за участие $30 тысяч. Адиль Елдосов, участник команды Absolute стал победителем в дисциплине Standoff, его команда заработала $87,5 тысяч соответственно.
«Наши игроки в Counter-Strike зарекомендовали себя на мировой арене еще с давних времен, с самых первых версий этой игры, и сегодня они продолжают радовать поклонников на международных турнирах. Поздравляем казахстанцев с удивительной победой, такой призовой фонд действительно считается существенной наградой для мира киберспорта», — сказал Президент Федерации киберспорта Казахстана Куанышбек Есекеев.
Инфраструктура киберспорта в Казахстане динамично развивается еще с 2018 года, тогда эта дисциплина была впервые признана официальным видом спорта, а летом появилась Федерация киберспорта РК. С тех пор в стране были проведены сотни турниров, в том числе и ряд международных.
Отметим, что 21 февраля 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казахстане.