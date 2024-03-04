В Беларуси открывается охота на пернатую дичь

С 16 марта будет разрешена охота и на самцов вальдшнепа «на тяге». Весенний сезон охоты в этом году продлится по 12 мая.
По правилам охоты общая продолжительность весеннего сезона охоты не может превышать 28 дней (за исключением охоты на самцов вальдшнепа). Конкретные сроки открытия и закрытия весеннего сезона охоты на гусей и селезней уток каждое охотничье хозяйство вправе устанавливать самостоятельно — в зависимости от наличия объектов охоты в охотничьих угодьях.
Кроме того, с 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (кроме Брестской и Гродненской областей) и тетерева на токах.
Охотникам необходимо помнить, что весенняя охота на гусей и селезней уток разрешена способом — из засады и только с подманиванием (с помощью манков, подсадных птиц или чучел (профилей)). Такая охота может проводится в светлое время суток, за исключением периода времени с 12 до 18 часов.
Охота на самцов вальдшнепа разрешена способом охоты — из засады («на тяге»). Разрешенное для этой охоты время — с 18 до 22 часов.
Напоминаем, что ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов, а также ружейная охота загоном на охотничьих животных нормируемых видов разрешается в субботу, воскресенье, государственные праздники, праздничные дни. Весенняя охота на самцов вальдшнепа «на тяге» разрешается также в пятницу. Охотхозяйства могут устанавливать на сезон охоты дополнительные дни недели, разрешенные для охоты (не более двух).