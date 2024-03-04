В Беларуси открывается охота на пернатую дичь

Охотникам необходимо помнить, что весенняя охота на гусей и селезней уток разрешена способом — из засады и только с подманиванием (с помощью манков, подсадных птиц или чучел (профилей)). Такая охота может проводится в светлое время суток, за исключением периода времени с 12 до 18 часов.