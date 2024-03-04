Какой сегодня праздник: 5 марта

Что интересного произошло 5 марта
Сегодня отмечается День прощения обид. Обида считается ужасным состоянием души, а также негативной эмоцией, которая разрушает все вокруг и доставляет хлопот самому обиженному. Другими словами, обида считается эмоциональным обязательством наказать виновного и отмстить ему. Поскольку название торжества говорит само за себя, то пора именно сегодня простить все обиды.
Также сегодня День выключенных гаджетов. Смартфоны, планшеты, iPod, коммуникаторы, МР3-плееры, электронные книги и другие гаджеты прочно вошли в нашу жизнь. Люди проводят много времени в Сети и, чтобы побороть виртуальную зависимость пользователей, был придуман необычный всемирный праздник. Его суть — отключить устройства и насладиться реальным миром и весной. Можно съездить на природу, погулять по городу, пообщаться с приятными людьми, завести новых друзей, найти вторую половинку.
Игры, медитация и SPA — чем еще заняться, когда отключили свет.
В Кыргызстане сегодня отмечается День Ак калпака (Ак калпак күнү) — праздник в честь национального головного убора кыргызов — белого колпака, установленный постановлением Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана от 29 июня 2016 года в целях сохранения значимости национального головного убора. Чтобы поддержать национальные традиции и развить чувство гордости кыргызского народа за свою культуру.
В Азербайджане сегодня отмечается национальный праздник, известный как День физической культуры и спорта. Он был учрежден в 2005 году президентом Ильхамом Алиевым в знак признания важности физической культуры в укреплении здоровья азербайджанского народа, особенно молодежи. День физической культуры и спорта также отмечает достижения азербайджанских спортсменов, которые представляют свою страну на международных соревнованиях. Азербайджан участвует в Олимпийских играх как независимое государство с 1996 года.
Жители США сегодня отмечают Национальный день сырных палочек. Ежегодно в США производится около 15 миллионов фунтов сырных палочек. Каракули сделаны из кукурузной муки, которая раздувается и запекается. Сырный вкус придается при покрытии палочек сыром чеддер. Существуют споры по поводу того, кем были изобретены сырные палочки. Один источник сообщает, что они были изобретены Морри Йохаем, бывшим морским пехотинцем, который после возвращения домой взял на себя семейный бизнес под названием Old London Foods. Другие источники утверждают, что первые палочки появились в 1930-х годах, и было два конкурирующих патента, один из Нового Орлеана, а другой из Висконсина. Независимо от того, когда и кто изобрел сырные палочки, они уже существуют. Они оранжевые, хрустящие, ароматные и вкусные.
Исторические события 5 марта в мире
1868-й — в Англии был запатентован степлер;
1963-й — катастрофа Ил-18 в Ашхабаде, погибли 12 человек;
1966-й — катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония). Погибли 124 человека;
1989-й — на телеканале Disney Channel состоялась премьера приключенческого мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» про двух друзей-бурундуков;
2000-й — английские ученые впервые успешно клонировали свиней.
Исторические события 5 марта в Казахстане.
1954-й — акмолинцы встречали первый эшелон московских добровольцев, приехавших на освоение целинных земель;
1975-й — с конвейера Павлодарского тракторного завода сошел 100-тысячный трактор «Казахстанец»;
1992-й — установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет.
Дни рождения знаменитостей 5 марта в мире
В 1871 году родилась Роза Люксембург — немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения, одна из «авторов» Международного женского дня;
в 1922 году родился Семен Гудзенко — русский советский поэт и журналист, военный корреспондент;
в 1935 году родился Баадур Цуладзе — советский и грузинский актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий. Заслуженный артист Грузинской ССР (1979) (фильмы «Приключения Буратино», «Блондинка за углом», «Пеппи Длинныйчулок»);
в 1949 году родился Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Самый богатый человек мира с состоянием в 116,5 миллиарда долларов (2020 год);
в 1961 году родилась Елена Яковлева — российская актриса театра и кино («Интердевочка», сериал «Каменская»);
в 1974 году родилась Ева Мендес — американская и голливудская актриса (фильмы «Двойной Форсаж», «Однажды в Мексике»).
Кто родился 5 марта в Казахстане
В 1952 году родилась Априза Хусаинова — экс-заведующая музеем театра Astana Opera.
День смерти знаменитостей 5 марта в мире.
В 1953 году умер Сергей Прокофьев — русский композитор, пианист и дирижер;
В 1971 году умер Владимир Бурмейстер — артист балета, балетмейстер, народный артист СССР;
в 2005 году умер Виктор Капитонов — первый советский олимпийский чемпион по велоспорту;
в 2015 году умер Всеволод Гантмахер — российский физик, академик РАН;
в 2016 году умер Николаус Арнонкур — австрийский дирижер, хормейстер, виолончелист, гамбист и музыкальный писатель.
5 марта в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Лев Катанский. Православная церковь вспоминает преподобного Льва Катанского, епископа. Преподобный Лев родился около 720 года в Италии, стал монахом и прославился делами милосердия.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей, Ярослав.