Какой сегодня праздник: 5 марта

Жители США сегодня отмечают Национальный день сырных палочек. Ежегодно в США производится около 15 миллионов фунтов сырных палочек. Каракули сделаны из кукурузной муки, которая раздувается и запекается. Сырный вкус придается при покрытии палочек сыром чеддер. Существуют споры по поводу того, кем были изобретены сырные палочки. Один источник сообщает, что они были изобретены Морри Йохаем, бывшим морским пехотинцем, который после возвращения домой взял на себя семейный бизнес под названием Old London Foods. Другие источники утверждают, что первые палочки появились в 1930-х годах, и было два конкурирующих патента, один из Нового Орлеана, а другой из Висконсина. Независимо от того, когда и кто изобрел сырные палочки, они уже существуют. Они оранжевые, хрустящие, ароматные и вкусные.