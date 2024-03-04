В Мангистауской области начался весенний призыв

С первых дней призыва граждане, достигшие 18-летнего возраста, начали проходить медицинскую комиссию, психологическое тестирование и индивидуальные беседы в местных органах военного управления по месту жительства. В ходе призывной кампании в первую очередь будут укомплектованы подразделения Пограничной службы и Службы государственной охраны, затем начнется призыв в воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии РК. Кроме того, до начала весенних призывных работ с января было проведено предварительное изучение призывников. При этом каждый изученный призывник определяется в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования в зависимости от его здоровья, образования и морально-психологического состояния. Стоит отметить, первый отправка состоится 6 марта текущего года, 24 наших соотечественников отправятся служить в Алматинскую область Карасайский район. Заместитель Департамента Мангистауской области — начальник призыва майор Еркин Алпанов.