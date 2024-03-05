Праздновать Масленицу в ЦПКиО Волгограда начнут с 10 марта

Масленицу в 2024 году в России празднуют неделю с 11 марта до 17 числа. Но в Волгограде встречать ее начнут на день раньше — уже в воскресенье, 10 марта, специальную программу подготовили в Центральном парке культуры и отдыха. Блинов пока не обещают, зато угостят казачьей кашей, устроят квест с прыжками в мешках и перетягиванием каната, сообщили в ЦПКиО.
Программа мероприятий на Масленицу в ЦПКиО Волгограда начнется 10 марта 2024 в 13.00 на площадке возле мастерской «Подворье». Для школьников и волонтеров устроят народный квест «Загадки старинного сундука» с Василисой Премудрой, Иваном Царевичем и другими героями русских сказок.
Гостей парка ждут мастер-классы, хороводы, фланкировка от казаков и творческие номера. А еще в ЦПКиО будут угощать настоящей казачьей кашей и чаем. Вход свободный.