Праздновать Масленицу в ЦПКиО Волгограда начнут с 10 марта

Масленицу в 2024 году в России празднуют неделю с 11 марта до 17 числа. Но в Волгограде встречать ее начнут на день раньше — уже в воскресенье, 10 марта, специальную программу подготовили в Центральном парке культуры и отдыха. Блинов пока не обещают, зато угостят казачьей кашей, устроят квест с прыжками в мешках и перетягиванием каната, сообщили в ЦПКиО.