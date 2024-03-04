Минтранс рассказал о ремонтных работах на республиканских автодорогах

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси обнародовало информацию о том, на каких республиканских автодорогах сейчас идут ремонтные работы и о запланированных ремонтах на магистралях в 2024 году.
Среди основных объектов, где сейчас работают строительная техника и бригады, в ведомстве назвали автодорогу Р-46 Лепель — Полоцк — граница РФ, а именно участки от Лепеля до Полоцка и от Полоцка до границы с Россией; трассу М-3 Минск — Витебск (участок от Логойска до Плещениц); Р-53 Слобода — Новосады (от Смолевичей до Жодино); подъезд к Лиде от автодороги М-11/Е85.
Также дорожники трудятся на мосте через Припять в Мозыре на автодороге Р-131 Калинковичи — Мозырь, отметили в Минтрансе, сказано в Telegram-канале Минтранса.
Что касается перспектив, то, по данным министерства, в этом году ремонтные работы также будут проведены на автодороге Р-53 Слобода — Новосады (участок от Жодино до Борисова); ️ Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин (выезд из Пинска); Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно (от Зельвы до Волковыска).
Не останется без внимания и мост через Сож в Ветке на Р-30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное, рассказали в министерстве.
Привести дороги в порядок.
Как отмечал в июле прошлого года премьер-министр страны Роман Головченко, в 2024 году все дороги в Беларуси по требованию президента Александра Лукашенко должны быть приведены в нормативное состояние.
Касаясь планов на 2024 год, Роман Головченко тогда сказал, что, скорее всего, будет сделана небольшая корректировка с тем, чтобы больше средств было потрачено на текущий ремонт, а не на реконструкцию, поскольку главное нарекание именно на состояние дорожного покрытия.
В минувшую субботу, 2 марта, Минтранс сообщил, что в текущем году на финансирование дорожных работ на республиканских дорогах предусмотрено направить Br1,8 млрд,
При этом там подчеркнули, что за счет транспортного налога будет профинансировано только 17% всех мероприятий. Всего поступления от доходных источников составят порядка 811,7 млн рублей (с учетом сборов от транспортного налога в размере 300 млн рублей).
«Оставшаяся часть расходов республиканского дорожного хозяйства покрывается за счет республиканского бюджета (946 млн рублей) или 50% всех расходов», — говорилось в сообщении в Telegram-канале ведомства.