Минтранс рассказал о ремонтных работах на республиканских автодорогах

Среди основных объектов, где сейчас работают строительная техника и бригады, в ведомстве назвали автодорогу Р-46 Лепель — Полоцк — граница РФ, а именно участки от Лепеля до Полоцка и от Полоцка до границы с Россией; трассу М-3 Минск — Витебск (участок от Логойска до Плещениц); Р-53 Слобода — Новосады (от Смолевичей до Жодино); подъезд к Лиде от автодороги М-11/Е85.