В Ростове после 7 марта ожидаются морозы

По данным специалистов, в начале рабочей недели ожидается теплая и солнечная погода. С 4 по 6 марта в городе также будет временами переменная облачность, а воздух прогреется до +7 градусов. В ночь на 7 марта столбики термометров опустятся до −2 градусов. А в праздничный день, 8 марта, в дневное время столбики термометров покажут до +2 градусов. Вечером морозы будут сильнее — до −5.