Как проходит Всемирный фестиваль молодежи-2024

По указу президента России Владимира Путина в Сочи с 1 по 7 марта проходит «Всемирный фестиваль молодежи». Его участниками стали 20 тысяч молодых и активных людей, половина из которых приехали на федеральную территорию Сириус из ближнего и дальнего зарубежья. Заявки на участие в фестивале оставили 300 тысяч человек из 190 стран мира, то есть почти всех, в том числе и недружественных. URA.RU публикует фоторепортаж с главного, уверены организаторы, молодежного события марта.