Адреналин в чистом виде: хабаровский «СКА-Нефтяник» добыл победу в Иркутске после двух овертаймов и серии пенальти

Скорости вырастают и становятся очень высокими. Складывается впечатление, что игра идет до гола — стоит одной из команд забить, и победа у нее в кармане. На 87 минуте Туомас Мяаття показывает, почему его называют «летучий финн» — он практически в одиночку прорывается к воротам и наносит удар, который не смог отразить Максим Янов — 2:3. Но на этом, к сожалению для хабаровских болельщиков, дело не кончилось. Всего минута потребовалась Артему Бондаренко, чтобы сравнять счет. Игра заканчивается ничьей — 3:3 и переходит в овертайм, в котором команды будут играть до первого, «золотого», гола.