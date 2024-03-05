Адреналин в чистом виде: хабаровский «СКА-Нефтяник» добыл победу в Иркутске после двух овертаймов и серии пенальти

Давненько я не видел такого хоккея. Когда кажется, что искры летят из-под клюшек и коньков. Тут хочешь — не хочешь, но поймешь, почему русский хоккей раньше собирал полные стадионы. Адреналин, азарт, очень высокие скорости, меняющаяся каждую секунду ситуация на поле и полная непредсказуемость исхода — козыри, которые сегодня выложили на лед обе команды: и хабаровский «СКА-Нефтяник», и иркутская «Байкал-Энергия». Хотя поначалу игра такого впечатления не производила.
Но давайте сначала. Регулярный чемпионат завершился для хабаровских армейцев не лучшим образом. Команда могла войти в тройку лидеров первого этапа, опередив московское «Динамо», но не хватило буквально пары-тройки очков. Так что в плей-офф «красно-черные» вошли с четвертого места. Получив, вместо довольно удобного новосибирского «Старта» в четвертьфинале, весьма решительно настроенную «Байкал-Энергию». У иркутской команды есть и хоккеисты, способные бороться на равных с хабаровчанами, и стремление побеждать.
Все это она доказала в начале февраля, накидав хабаровчанам полную каску малиновых мячиков. Говорят, что именно это стало причиной смены у «СКА-Нефтяника» главного тренера. Так или нет — утверждать не берусь. Буквально в шаге от плей-офф Александр Савченко уходит, и на его место сразу же, без приставки и. о., становится Василий Грановский, оставивший теплое кресло первого зама ради нервной и непредсказуемой должности главного тренера, которому даже табуретки не положено.
Команда понемногу доигрывала гладкий чемпионат, то получая удовольствие от победы, то не получая, наигрывала тактику и потихоньку готовилась к гонке на выбывание. В Иркутск хабаровчане прибыли загодя, благо недалеко. И матч начали неторопливо, практически полностью отдав инициативу сопернику. «Байкал-Энергия» довольно высоко прессинговала, лишая СКА так любимого ими свободного льда. Хабаровчане ловили соперника на контратаках. Уже на второй минуте Туомас Мяаття открывает счет в игре.
На восьмой минуте хозяева сравнивают — с углового забивает Максим Семенов. Счет 1:1 держался довольно долго, только на 29 минуте Александр Антипов выводит свою команду вперед, и снова это реализованный стандарт. Игра идет на взаимных контратаках, опасные моменты создаются то у одних, то у других ворот, но счет не меняется. На перерыв команды уходят при счете 2:1 в пользу Иркутска. В первом тайме хозяева смотрелись гораздо опаснее гостей, практически все атаки СКА разрушались высоким прессингом «Байкала» еще на половине армейцев.
Во втором тайме ситуация практически полностью изменилась. У «СКА-Нефтяника» выросли скорости, появилось неплохое движение и тот же высокий прессинг, что у соперников в первом игровом отрезке. СКА забирает инициативу себе и сравнивает счет на 58 минуте. Делает это Владимир Каланчин, которого выводит на удар отличной разрезающей передачей Алан Джусоев. Счет становится 2:2. Игра идет довольно жесткая, все попытки входа в штрафную пресекаются еще на подходах.
Скорости вырастают и становятся очень высокими. Складывается впечатление, что игра идет до гола — стоит одной из команд забить, и победа у нее в кармане. На 87 минуте Туомас Мяаття показывает, почему его называют «летучий финн» — он практически в одиночку прорывается к воротам и наносит удар, который не смог отразить Максим Янов — 2:3. Но на этом, к сожалению для хабаровских болельщиков, дело не кончилось. Всего минута потребовалась Артему Бондаренко, чтобы сравнять счет. Игра заканчивается ничьей — 3:3 и переходит в овертайм, в котором команды будут играть до первого, «золотого», гола.
Два овертайма по 10 минут — ноль голов. Арена ревет, по трибунам идет волна — болельщики гонят свою команду вперед, но забить не удается ни тем, ни другим. Начинается лотерея — победитель, согласно правилам, будет выявляться в серии ударов по воротам. Пять ударников с каждой стороны, десять пенальти, которые должны решить исход этого затянувшегося поединка. Вратари отыграли выше всяких похвал. И Максим Янов, и Лев Шишкин показали, что не зря им доверили играть в первом матче плей-офф. Но хабаровчане оказались точнее. Первый четвертьфинальный матч плей-офф завершается победой «СКА-Нефтяника».
Теперь, по правилам, команды переезжают в Хабаровск, где уже 7 марта сыграют второй матч серии четвертьфиналов. Если снова победит «СКА-Нефтяник» — он выходит в полуфинал, если в этот раз будет сильнее «Байкал-Энергия», то команды на следующий день сыграют третий матч, который и определит победителя в серии. Скучно точно не будет, так что идем на трибуны поддерживать армейцев — им это понадобится.