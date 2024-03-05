Какой сегодня праздник: 5 марта

Что празднуют в мире
Киргизы отмечают День Ак калпака — праздник в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак — символ гор и чистоты.
В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В Республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.
В Китае День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.
А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно — просто празднуем.
Знаменательные события
В 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.
В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы «железным занавесом».
В 1970 году вступил в силу договор ООН «О нераспространении ядерного оружия», подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.
Кто родился
5 марта 1696 года родился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо — мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: «Меценат представляет императору Августу свободные искусства», «Амуры с кистями винограда», «Триумф императора» и др.
В 1871 году на свет появилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы «Интернационал» и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.
105 лет исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова — автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Шел солдат из далекого края». Он также написал песни к фильмам «Дом, в котором я живу», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице».
5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.