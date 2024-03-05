Популярный продукт заметно подорожает на полках супермаркетов в Приморье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам. Это значит, что в скором времени стоит ожидать повышения цен на популярные продукты, реализуемые в Приморье в специализированных магазинах, торгующих белорусскими продуктами, сообщает ИА PrimaMedia.
Как следует из постановления Минсельхозпрода Белоруссии, с 1 марта 2024 года молоко и сливки (сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах) с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ будут продаваться в России не дешевле 320 российских рублей за кг (ранее 310 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — от 585 рублей (ранее 560 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — от 535 рублей (ранее 510 рублей).
Также изменились цены на нежирные и обезжиренные сыры для плавления, предназначенные для продажи в Россию: 310 российских рублей за кг (ранее 305 рублей), жирностью 45% и ниже — 400 рублей (ранее 395 рублей), жирностью выше 45% — 405 рублей (ранее 400 рублей).
Белоруссия в настоящее время экспортирует молочную продукцию более чем в 100 стран. Основным рынком остается Россия. В 2023 году производство молока в Белоруссии выросло на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — до 8,14 млн тонн.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил о готовности Белоруссии предоставить оборудование для сельскохозяйственных комплексов молочнотоварных ферм, создать которые предполагается в рамках планов по увеличению самообеспеченности Камчатского края молоком и мясом.