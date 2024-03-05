Популярный продукт заметно подорожает на полках супермаркетов в Приморье

Как следует из постановления Минсельхозпрода Белоруссии, с 1 марта 2024 года молоко и сливки (сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах) с содержанием жира более 1,5 мас. %, без добавления сахара или других подслащивающих веществ будут продаваться в России не дешевле 320 российских рублей за кг (ранее 310 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — от 585 рублей (ранее 560 рублей); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — от 535 рублей (ранее 510 рублей).