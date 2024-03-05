Мартовский код: в чем шансы на успех российских разработчиков в области open source

Зарабатывать на своих проектах удается только 10% респондентов. Большинство участников отрасли ждут помощи от государства, считая, что оно может оказывать финансовую поддержку разработчикам, выделяя гранты или стимулируя их преференциями для работы над open source проектами. Для успеха России в области свободного ПО (СПО) необходимы деньги и терпение, а именно — долгосрочные программы господдержки и методичная работа по созданию своего пула ключевых open source проектов, считают эксперты.
На голом энтузиазме
По словам 72% участников индустрии open source, их проекты не располагают источниками финансирования. Среди тех, кто имеет поддержку, 16% указали, что в проект инвестирует компания, в которой они работают. 11% зависят от пожертвований, 9% полагаются на инвестиции от своей команды и лишь 6% используют государственные программы поддержки. При этом зарабатывают на своих проектах только 10% респондентов.
Эти и другие результаты содержит первое исследование open source в России, проведенное научно-популярным изданием N+1. Оно проходило в два этапа: анкетирование участников сообщества и интервью с экспертами по актуальным проблематикам. В анкетировании приняли участие 700 респондентов, включая независимых разработчиков, наемных сотрудников, менеджеров и владельцев бизнеса, в том числе из таких компаний, как «Яндекс», Nau Engine, «Тинькофф», «Базальт СПО», Angie, Qiwi, Astra Linux, «Аэродиск» и др.
Сдерживающими факторами для open source в России являются, по мнению, участников рынка, отсутствие квалифицированных специалистов (65%), жесткое госрегулирование (65%), проблемы с безопасностью и конфиденциальностью (43%). Успешному же развитию будут способствовать поддержка крупных технологических компаний (59%), развитие инфраструктуры и платформ для проектов (54%), рост числа квалифицированных специалистов (54%). Увеличение финансирования, господдержка, международное сотрудничество и улучшение законодательства — также важные факторы для развития open source в стране, полагают опрошенные участники этого рынка.
К наиболее важным преимуществам открытого кода перед проприетарным софтом респонденты относят его прозрачность (71%), снижение затрат на ПО (63%), гибкость и кастомизацию (62%), активное сообщество (59%). Пользователи чаще отмечают, что open source позволяет снижать расходы на ПО и дает возможность обратиться к активному сообществу. Для разработчиков важнее прозрачность кода, кастомизация и скорость исправления ошибок.
Примечательно, что 75% предпочитают использовать зарубежные репозитории для хранения своего кода из-за их привязанности к уже привычным инструментам. Половина опрошенных (49%) не видит необходимости менять место хранения своего кода. 46% респондентов просто не знают о существовании отечественных сервисов хранения, указывая также на недостаток функционала в них, скромный размер сообщества и дефицит поддержки.
По словам аналитиков, многие компании в России успешно интегрируют open source в свои бизнес-процессы. Так, об этом свидетельствует то, что среди респондентов — владельцев компаний 82% активно взаимодействуют с такими проектами, причем почти все респонденты (98%) пользуются такими продуктами. Также для большинства участников опроса (68%) работа над такими проектами не является основной деятельностью. Например, 69% разработчиков участвуют в них как независимые контрибьюторы, лишь 15% работают от имени компании. Как правило, для участников сообщества это, скорее, личная инициатива, увлечение или реализация собственных потребностей.
Большая часть опрошенных участников open source сообщества (49%) уверена, что эта сфера в России будет активно развиваться. Упадок прогнозируют 17%, ожидают стагнации рынка — 13%. Согласно результатам исследования, почти 70% респондентов считают, что современная компания должна активно участвовать в open source. Более половины владельцев бизнеса (57%) убеждены, что он обеспечивает дополнительные ресурсы, которых не хватает внутри компании, а по мнению 55% респондентов, open source проекты предоставляют возможность дополнительной проверки продукта, повышая его качество.
Чтобы поддержать open source движение в России, респонденты предлагают ряд мер. Во-первых, государство может оказывать финансовую помощь разработчикам, например выделяя гранты (65%). Во-вторых, стимулировать разработчиков и компании различными преференциями для работы над такими проектами (64%). Респонденты также считают, что важно защищать юридически правообладателей свободного ПО (59,5%) и создавать фонды, которые ведут разработку ПО для всего рынка (50%). По мнению 40% респондентов, государству необходимо принять стратегию развития open source в России, создать законодательную базу для регулирования отрасли (36%) и общую площадку для дискуссий между участниками рынка (25%).
90% всего софта
Open source — программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое свободно распространяется и доступно любому для модификации и использования. Согласно данным OSSRA, примерно 90% всего современного ПО содержит open source. К примерам такого программного обеспечения можно отнести Linux, Apache, VLC, Google, Firefox, WordPress. В 2022 году мировой рынок софта на базе открытого ПО составил $24,5 млрд, а к 2030-му он может превысить $77,5 млрд со среднегодовым показателем роста 15,5%, оценивала компания Cognitive Market Research.
По разным оценкам, в аудиторию крупнейшего хранилища открытого кода для хостинга и совместной работы над IT-проектами GitHub и других публичных репозиториев входит не менее 2 млн русскоязычных пользователей, рассказывал в интервью Forbes в марте 2023 года экс-замглавы Минцифры Максим Паршин.
По другим оценкам, доля IT-продуктов с open source элементами в реестре может достигать 85%. В частности, почти все российские операционные системы созданы на базе Linux: Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux.
Российский рынок и уровень отечественных программистов привлекает внимание и китайских партнеров. Так, Сюй Юн, исполнительный директор компании Open Source China, представляющей сообщество разработчиков программных продуктов с открытым исходным кодом, в сентябре 2023 года на конференции «Сбера» SmartDev сообщил о планах по созданию СП в России. OSChina — создатель второго по величине в мире репозитория ПО с открытым исходным кодом Gitee. Сначала компания намерена выстроить российскую версию Gitee-SaaS для предоставления онлайн-услуг по разработке для МСП в России, далее в планах — аналог хостинговой платформы Gitee, рассказал Сюй Юн.
«Материал для раздумий»
Исследование дает «интересный срез» структуры разработки свободного ПО (СПО) в России и хорошо показывает ожидания разработчиков, рассуждает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он признается, что для него «несколько неожиданным» оказалась низкая доля разработчиков, занимающихся СПО в рамках своих трудовых обязанностей: «Мне казалось, что их больше». «Обратила на себя внимание высокая доля разработчиков, рассчитывающих на пользу от государственного регулирования их деятельности и на господдержку. Притом что никто не назвал такую важную меру, как обязательная публикация под свободной лицензией разработанного по госзаказу ПО (за исключением находящегося под грифом секретности), — обращает внимание Смирнов. — В целом исследование дает хороший материал для раздумий».
Развитие open source должно быть поддержано как государством, так и коммерческими компаниями с высокой экспертизой, убежден управляющий партнер юридической компании ЭБР и сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School Александр Журавлев. По его словам, мировые IT-гиганты — Google, IBM, Microsoft — активно участвуют в создании и поддержке open source проектов: «Они вкладывают значительные ресурсы в эти проекты, хотя доход от них может прийти не сразу. В то время как российские компании не всегда могут позволить себе работать над этим без немедленной финансовой выгоды».
Некоторым все же удается. К примеру, как указывают в «Яндексе», компания выложила в открытый доступ «десятки собственных проектов», использует в разработке продуктов внешние технологии и вносит «существенный вклад в их развитие»: «Мы верим, что вклад в open source — это вклад в технологическую эволюцию: без открытости, совместной работы и поддержки развитие IT‑индустрии сильно затруднено». Так, в числе технологических решений «Яндекса» в открытом доступе — библиотеки для создания интерфейсов GravityUI, платформа для хранения и обработки больших данных YTsaurus, платформа для анализа и визуализации данных DataLens
По мнению генерального директора компании — разработчика российского веб-сервера Angie Заура Абасмирзоева, говоря о перспективах открытого кода в России в ближайшие три года, не стоит фокусироваться исключительно на проекты внутри страны: «Сегодня многие российские IT-компании увеличивают вклад в мировой open source, тогда как на базе последнего появляются коммерческие продукты на отечественном рынке». В ближайшее время мы увидим развитие отечественных репозиториев, которые будут хранить копии мировых open source проектов, и попытки собрать сообщества на этих площадках, рассчитывает Абасмирзоев.
Роман Рожков