Мартовский код: в чем шансы на успех российских разработчиков в области open source

Исследование дает «интересный срез» структуры разработки свободного ПО (СПО) в России и хорошо показывает ожидания разработчиков, рассуждает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он признается, что для него «несколько неожиданным» оказалась низкая доля разработчиков, занимающихся СПО в рамках своих трудовых обязанностей: «Мне казалось, что их больше». «Обратила на себя внимание высокая доля разработчиков, рассчитывающих на пользу от государственного регулирования их деятельности и на господдержку. Притом что никто не назвал такую важную меру, как обязательная публикация под свободной лицензией разработанного по госзаказу ПО (за исключением находящегося под грифом секретности), — обращает внимание Смирнов. — В целом исследование дает хороший материал для раздумий».