Англиканская церковь создаст фонд на £1 млрд для искупления вины за рабство

В прошлом году, объявляя о решении о создании этого фонда, в англиканской церкви запланировали, что его размер составит £100 млн. Однако в отчете группы, назначенной церковью для консультаций по вопросам рабства, сочли эту сумму «несравнимой с масштабами морального греха и преступления» и предложили увеличить ее как минимум в десять раз.