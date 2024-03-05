Англиканская церковь создаст фонд на £1 млрд для искупления вины за рабство

В прошлом году, объявляя о решении о создании этого фонда, в англиканской церкви запланировали, что его размер составит £100 млн. Однако в отчете группы, назначенной церковью для консультаций по вопросам рабства, сочли эту сумму «несравнимой с масштабами морального греха и преступления» и предложили увеличить ее как минимум в десять раз.
The Times напоминает, что церковь взяла на себя обязательство по искуплению «великого зла» после того, как обнаружила, что значительная часть ее богатств — газета оценивает их в £10,3 млрд — связана с доходами от рабства, в основном через фонд, подаренный церкви королевой Анной в 1704 году.
Церковь приняла предложение консультационной группы и призвала богатые семьи и учреждения, стремящиеся искупить получение прибыли от рабства в прошлом, пополнить фонд и довести его до £1 млрд. При этом сама церковь отказалась вкладываться в фонд из собственных средств (помимо уже вложенных £100 млн) в краткосрочной перспективе.
«Никакая сумма денег не может полностью искупить или полностью компенсировать многовековое воздействие африканского порабощения движимого имущества, последствия которого до сих пор ощущаются во всем мире», — заявила епископ Кройдон Розмари Маллетт, возглавляющая группу.
The Times отмечает, что средства из фонда не будут использоваться для выплаты «компенсаций» частным лицам, а будут использованы для предоставления грантов и стартового капитала для проектов и предприятий в «черных сообществах» по всей Великобритании.
Отмена рабства была официально провозглашена в Великобритании 1 августа 1838 года. До этого империя, а также учрежденная указом Елизаветы I Ост-Индская компания, долгие годы были в лидерах по количеству перевезенных и проданных рабов. На пике могущества Соединенное Королевство управляло землями, простиравшимися на более чем 30 млн кв. км, среди которых почти половина Африки, Индия, Австралия, большая часть Северной Америки и др.
По данным отчета фонда Walk Free сегодня в рабстве живут почти 50 млн человек. Под рабством в фонде понимают ситуации, когда людей эксплуатируют — в результате угроз, принуждения или обмана — и это ставит их в безвыходную ситуацию. По подсчетам организации, две трети людей в рабстве находятся всего в десяти странах, включая США, Россию, Китай и Турцию.
Лидирую по уровню распространения рабства:
- Северная Корея — 104,6 человека на 1000 человек населения, или в общей сложности 2,6 млн рабов на 26 млн населения,
- Эритрея (90,3 на 1000),
- Мавритания (32 на 1000),
- Саудовская Аравия (21,3 на 1000),
- Турция (15,6 на 1000),
- Таджикистан (14 на 1000),
- ОАЭ (13,4 на 1000).
Самый низкий уровень распространения рабства, по оценкам авторов доклада, в Швейцарии и Норвегии (0,5 человека на 1000 человек населения).