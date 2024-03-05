В Приморье из-за угрозы природного пожара нацпарк закрыл экомаршрут

В Приморье из-за угрозы природного пожара нацпарк «Земля леопарда» закрыл экомаршрут «Семиверстка». Об этом сообщили в соцсетях дирекции заповедников.
На части территории Приморского края введен особый противопожарный режим из-за массовых возгораний сухой растительности на юге региона.
«Маршрут “Семиверстка” имеет большую протяжённость и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро», — поясняют в нацпарке.
4 марта пал, образовавшийся в районе села Андреевка, частично затронул территорию «Гамовского» участка «Земли леопарда». Лес не был затронут.
Остаются открытыми две специальные экотропы — «Кравцовские водопады» и «Тропой леопарда».