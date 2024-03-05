В Хабаровске 5 марта температура воздуха днем опустится до −6 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и на большей части региона осадков не ожидается. На юге края ночью −15 −20, днем −1 −6, ветер западный, 6−11 м/с. В центральных районах ночью −14 −29, днем −1 −10, ветер различных направлений, 5−11 м/с. На севере края ночью −14 −29, днем −4 −9, ветер северо-западный, западный, 4−13 м/с.