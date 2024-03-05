Во главу угла нужно ставить заселение Хабаровского края — Вадим Заусаев

В Хабаровске на заседании дискуссионного клуба «Как жить и хозяйствовать на Дальнем Востоке России» обсудили проблемы развития экономики и демографическую ситуацию на Дальнем Востоке. Ведущие ученые края также предложили некоторые перспективные пути и варианты улучшения ситуации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для нас самая главная проблема — демография. Мы можем сколько угодно создавать условия для развития бизнеса, но без людей это не будет иметь серьезного эффекта: люди будут просто завозиться вахтовым методом. При этом у нас под боком три огромные экономики — Китай, Япония и Южная Корея. И раз уж у нас здесь огромные природные богатства, это нужно использовать по максимуму, но не просто увеличивать добычу, а еще и развивать производство, причем с участием государственных предприятий. Также нужно учитывать еще один момент. Не только зарплатой и снижением налогов можно удержать людей. Нужна еще духовно-патриотическая составляющая, люди должны гордиться жизнью в регионе, а жители западной части России — стремиться к нам. Эти вещи нужно отражать в стратегии развития Дальнего Востока, — отметил Вадим Заусаев.
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Борис Воронов сказал, что перед тем, как использовать природные богатства настолько, насколько это возможно, сначала необходимо провести полноценный аудит, особенно это касается возобновляемых ресурсов — морских и лесных. — Нам нужно досконально изучить то, чем мы располагаем. Это в Германии, когда срубили сосну, через 70−80 лет на ее месте вырастет новая и можно начинать процесс заново. У нас оборачиваемость хвойных — до 300 лет, поэтому надо уделять большое внимание лесовосстановлению. То же касается и рыбных запасов, — сказал Борис Воронов.
Подытоживая дискуссию, Вадим Заусаев заявил, что на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае нужно ставить во главу угла заселение территорий, решать проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами, предоставлять дальневосточникам привилегии, в том числе финансового характера и прилагать максимальные усилия на удержание здесь людей. Причем этим должны заниматься все — и бизнес, и различные ветви государственной власти.