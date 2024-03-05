Во главу угла нужно ставить заселение Хабаровского края — Вадим Заусаев

— Для нас самая главная проблема — демография. Мы можем сколько угодно создавать условия для развития бизнеса, но без людей это не будет иметь серьезного эффекта: люди будут просто завозиться вахтовым методом. При этом у нас под боком три огромные экономики — Китай, Япония и Южная Корея. И раз уж у нас здесь огромные природные богатства, это нужно использовать по максимуму, но не просто увеличивать добычу, а еще и развивать производство, причем с участием государственных предприятий. Также нужно учитывать еще один момент. Не только зарплатой и снижением налогов можно удержать людей. Нужна еще духовно-патриотическая составляющая, люди должны гордиться жизнью в регионе, а жители западной части России — стремиться к нам. Эти вещи нужно отражать в стратегии развития Дальнего Востока, — отметил Вадим Заусаев.