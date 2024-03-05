Мужчины из Новосибирска продают свои услуги на 8 марта

Мужское население Новосибирска решило за деньги порадовать одиноких дам. Теперь провести Международный женский день можно с партнером, правда не бесплатно. Соответствующие предложения появились на сайте бесплатных объявлений. АиФ-Новосибирск выяснил, что входит в стоимость услуги «Парень 8 марта».
Так, музыкант Юрий Турцев предлагает подарить девушкам предпоследнюю модель айфона, только за ваши средства. Может сделать расслабляющий массаж, который обойдется в 15 тысяч рублей. Для тех, кто хочет получить гору комплиментов 8 марта есть еще одна услуга за 35 тысяч рублей — автор объявления будет весь день ходить вокруг клиентки и всем говорить о ее красоте. Мужчина также готов придумать, как сделать женщину знаменитой, чек — от 99 тысяч рублей.
Суть услуги «Незабываемый перформанс, который отпечатается в памяти» Турцев нам раскрывать не стал, назвав ее тайной.
Мы поинтересовались, есть ли какие-то ограничения по возрасту и внешности клиентки. Георгий попросил фото и возраст, после чего заявил, что услуги он может оказывать только девушкам старше 18 лет.
«Девочки, кто хочет провести это 8 марта так, чтобы его потом не вспомнить, вам ко мне», — написано в объявлении.
Нам удалось найти еще одно объявление от Юрия из Новосибирска. Провести 8 марта в компании незнакомки он готов за 5 тысяч рублей. При этом, что именно входит в услуги парня — неизвестно. Однако на сайте он написал, что берет заказы по предоплате, а также может взять срочные.
«Проведу с вами ваш праздник, условия обсуждаются лично», — написал мужчина.
Мы попытались связаться с мужчиной, он сообщил, что в его услуги входят свидания, кафе, кино, прогулки и многое другое. Под последним Юрий подразумевает различные мероприятия «в рамках разумного».