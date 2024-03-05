Что произошло в Иркутске в ночь на 5 марта 2024 года: последние новости

Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» установило новый рекорд, вырастив 600 000 тюльпанов к Международному женскому дню, что в два раза превышает прошлогодний урожай. В ассортименте цветов заметно увеличилось разнообразие до 52 сортов, включая 43 традиционных и 9 пионовидных, что создало расширенную палитру цветов.
На заседании комиссии в Иркутске, под руководством заместителя мэра и руководителя аппарата администрации города Елены Войцехович, обсуждались вопросы обеспечения безопасности в преддверии празднования Масленицы. Планируется организовать 77 мероприятий в городе с 12 по 17 марта.
В лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» прошли захватывающие соревнования по биатлону. В рамках этого открытого турнира на старт вышли 50 участников. Мужчины соревновались на дистанции 5 км, и первым на финише оказался Роман Таборов.