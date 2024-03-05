Ярмарка «Широкая Масленица» пройдёт на стадионе «Нижний Новгород»

«На выставке-ярмарке “Широкая масленица” каждый найдет для себя что-то полезное, важное и нужное! Ждем вас! Обратите внимание, что в этом году православная выставка “Широкая масленица” пройдет на стадионе “Нижний Новгород” в павильонах между 1 и 7 входами», — сказано в сообщении.