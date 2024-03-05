Ярмарка «Широкая Масленица» пройдёт на стадионе «Нижний Новгород»

С 10 по 16 марта 2024 года по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде на территории стадиона «Нижний Новгород» состоится 17-я международная православная выставка-ярмарка «Широкая масленица» (0+). Об этом сообщают организаторы.
10 марта в 14:00 в часовне выставки будет совершен торжественный молебен перед святыней — иконой «Распятие с двунадесятыми праздниками с частицами мощей святых», и пройдет официальная церемония открытия.
В 2024 году православная выставка соберет 350 участников из 10 стран (Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Молдова, Россия, Сербия, Сирия, Узбекистан, Латвия).
В павильоне № 1 монастыри и храмы из 61 епархии представят изделия своих мастерских, церковную утварь, иконы, продукцию духовно-нравственного содержания. Все желающие смогут подать записки или заказать требы в отдаленные обители, познакомиться с историей и современной жизнью храмов.
В этом году к нам впервые приезжают представители церкви Успения Пресвятой Богородицы Муромской и Вязниковской епархии, Свято-Троицкой Александро-Невская Лавры Санкт-Петербургской и Ладожской епархии, Свято-Троицкого Островоезерского монастыря Выксунской епархии, храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Глазовской епархии, Православного Прихода Храма в Честь Святителя и Чудотворца Николая с. Исады Лысковской епархии, Казанского подворья Свято-Богоявленского мужского монастыря поселка Мстёра Муромской епархии, Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни Соликамской епархии.
В павильоне № 2: товары для дома, быта, красоты и здоровья; одежда и обувь, аксессуары, сувениры, продукты питания, большой ассортимент продуктов пчеловодства, фермерской продукции.
Ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 в часовне выставки будут служиться молебны перед иконой «Распятие с двунадесятыми праздниками с частицами мощей святых».
«На выставке-ярмарке “Широкая масленица” каждый найдет для себя что-то полезное, важное и нужное! Ждем вас! Обратите внимание, что в этом году православная выставка “Широкая масленица” пройдет на стадионе “Нижний Новгород” в павильонах между 1 и 7 входами», — сказано в сообщении.
Вход на выставку-ярмарку бесплатный. График работы: