Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 марта

Болельщики хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска ликуют: спортсмены впервые выиграли выездной матч плей-офф КХЛ. К слову, в него они вышли также в первый раз за шесть лет. «Тигры» сошлись на льду с магнитогорским «Металургом».
В Хабаровске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Преступление он совершил больше недели назад в Приморском крае, и все это время ему удавалось скрываться. В итоге он расслабился и совершил еще одно правонарушение в соседнем регионе, полагая, что теперь неуловим. Но не вышло — попался полиции.
Страшный пожар, разрушивший деревянный дом, произошел в Еврейской автономной области. Хозяевам удалось спастись благодаря своему питомцу: они услышали громкий лай собаки. Однако любимый четвероногий друг пожертвовал ради них своей жизнью: пса спасти не удалось.