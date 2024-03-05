Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 марта

В Хабаровске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Преступление он совершил больше недели назад в Приморском крае, и все это время ему удавалось скрываться. В итоге он расслабился и совершил еще одно правонарушение в соседнем регионе, полагая, что теперь неуловим. Но не вышло — попался полиции.