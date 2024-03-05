Медведи хабаровского зоосада «Приамурский» выходят из спячки

В зоосаде «Приамурский» в пригороде Хабаровска проснулись бурые и гималайский медведи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Медведи который год просыпаются раньше, чем это было бы в естественной среде. Работники парка дикой природы предполагают, что причина этому — влияние климата.
Например, гималайская медведица Муха просыпается раньше своих сородичей — Сони и Фроси. Выходит, проверяет обстановку и снова укладывается в спячку до середины-конца марта, в зависимости от погодных условий. А еноты в «Приамурском» в этом году так и не уснули. Это связано с тем, что они не засыпают, а находятся в состоянии «зимнего сна», который замедляет их все обменные процессы, а ритм сердца и температура тела остаются прежними.
— Если говорить о «ранних пташках», то раньше всех просыпается бурая медведица Дива. Уже в середине февраля она вышла. Находилась целый день на воздухе. Если погода теплая, то это отражается на их пробуждении от сна. Например, семейство куньих — барсуки, уже выходили, немного подкормились и снова спать. Анабиозный период у них уже к концу февраля заканчивается, — рассказывает специалист по связям с общественностью зоосада Елена Журавлева.
Увидеть проснувшихся мишек можно в ближайшее время — на первом в этом году традиционном кормлении хищников.
— Особенность показательных кормлений в том, что животные попадают в необычную обстановку. Все зависит от фантазии киперов. Мясо могут поместить в коробку или трубу, положить кусочки сена, которые пахнут копытным животным или прикрыть елочкой, — говорит Елена Журавлева.
Таким образом зверь погружается в естественную среду обитания, где должен проявить хищнические способности, чтобы заполучить корм и сохранить свои инстинкты.
Уже в эту пятницу, 8 марта, в 14:15 пройдет показательное кормление вместе со Стивеном — персидским леопардом. Полное расписание посещений на март в телеграм-канале зоосада «Приамурский».