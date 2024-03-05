Медведи хабаровского зоосада «Приамурский» выходят из спячки

В зоосаде «Приамурский» в пригороде Хабаровска проснулись бурые и гималайский медведи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Медведи который год просыпаются раньше, чем это было бы в естественной среде. Работники парка дикой природы предполагают, что причина этому — влияние климата.



Например, гималайская медведица Муха просыпается раньше своих сородичей — Сони и Фроси. Выходит, проверяет обстановку и снова укладывается в спячку до середины-конца марта, в зависимости от погодных условий. А еноты в «Приамурском» в этом году так и не уснули. Это связано с тем, что они не засыпают, а находятся в состоянии «зимнего сна», который замедляет их все обменные процессы, а ритм сердца и температура тела остаются прежними.