Жителям Хабаровска рассказали, могут ли их не пустить в кафе без причины

То есть принять посетителя нужно — независимо от его пола, возраста, национальности и тем более внешнего вида. Не пустить могут только агрессивных или пьяных клиентов, но решить это может только должностное лицо, у которого есть такие права и возможности. Так что в таком случае нужно вызывать полицию и проходить освидетельствование.