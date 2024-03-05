Жителям Хабаровска рассказали, могут ли их не пустить в кафе без причины

Порой так бывает, что заведения общественного питания не пускают посетителей внутрь. Некоторые обижаются и идут на крайние меры. Как недавно это сделала хабаровчанка: сообщила о минировании бара, в который ее не пустили. В Роспотребнадзоре рассказали, что делать в таких ситуациях.
По закону кафе, как предприятие общественного питания, оказывает свои услуги на основе публичного договора. И это их обязывает предоставлять услуги каждому, кто к ним обратился. Так что отказать они точно не могут.
— В России потребителей защищает несколько нормативных актов: «Закон о защите прав потребителей», Гражданский кодекс и «Правила оказания услуг общественного питания», если речь идет о ресторанах и кафе. Гражданский кодекс устанавливает, что любая организация, которая предлагает возмездные услуги в отношении неопределенного круга лиц, обязана оказать эти услуги в отношении каждого, кто к ним обратится. Соответственно, кафе не в праве отказать посетителям в их обслуживании, — рассказала специалист Роспотребнадзора Надежда Соколова.
То есть принять посетителя нужно — независимо от его пола, возраста, национальности и тем более внешнего вида. Не пустить могут только агрессивных или пьяных клиентов, но решить это может только должностное лицо, у которого есть такие права и возможности. Так что в таком случае нужно вызывать полицию и проходить освидетельствование.
Если же все-таки охрана не пустила, не объясняя причины, зафиксируйте факт отказа — запишите на камеру, найдите свидетелей. Затем в ближайшее время нужно отправить по юридическому адресу заведения и дополнительно по любым каналам связи — электронной почте или на фактический адрес — претензию. Если доказательств достаточно, можно обратиться в суд и требовать моральную компенсацию.