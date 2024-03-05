Сколько взрослых и детей в Казахстане страдают ожирением

Что касается детей, по данным исследования НЦОЗ, в 2020 году избыточный вес был выявлен у 20,6% исследованных в Казахстане детей в возрасте от 6 до 9 лет. Среди мальчиков распространённость этой проблемы выше (23,6%), чем среди девочек (17,6%). Среди детей, проживающих в городской местности, значительно больше тех, у кого избыточный вес или ожирение (23,1%), по сравнению с детьми из сельской местности (17,5%), что является свидетельством того, что малоподвижный образ жизнь — это одна из причин избыточной массы тела и ожирения в сочетании с перееданием.