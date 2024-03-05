Синоптики прогнозируют снег на 8 Марта в Приморье

По прогнозам синоптиков Примгидромета, в Приморье 8 марта выпадет снег. Из-за того, что край окажется в зоне атмосферных фронтов, во многих уголках региона выпадут снежные осадки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
При этом ночные морозы ослабеют на 1−4 градуса, а дневная температура в праздничный день будет в пределах −3 до +3°С.
Отметим, что ближайшие дни до выходных гребень антициклона обещает в крае спокойную, без существенных осадков погоду. Во Владивостоке в течение рабочей недели дождей или снега не ожидается, сильного ветра тоже Температура воздуха в ночные часы −5…-8, а днем около 0.
А вот 8 марта в приморской столице погода немного покапризничает. Преимущественно облачно, возможен небольшой снег. Температура ночью −2…-5°С, а днем около 0.
Напомним, что ранее «Комсомолка» составила свой топ-10 подарков на 8 марта. Ознакомиться с ним вы можете в нашем материале.