Синоптики прогнозируют снег на 8 Марта в Приморье

Отметим, что ближайшие дни до выходных гребень антициклона обещает в крае спокойную, без существенных осадков погоду. Во Владивостоке в течение рабочей недели дождей или снега не ожидается, сильного ветра тоже Температура воздуха в ночные часы −5…-8, а днем около 0.