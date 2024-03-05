Пенсионерам предложили поднять пенсии: но есть одно условие

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ФедералПресс. Депутаты от ЛДПР предложили ввести доплаты для пенсионеров, рабочий стаж, который составляет от 30 лет. Если законопроект будет принят, то он коснется граждан всей страны.