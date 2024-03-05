Пенсионерам предложили поднять пенсии: но есть одно условие

«Законопроект предусматривает введение социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину, имеющему страховой стаж не менее 30 лет, суммы к страховой пенсии до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ», — передает текст законопроекта ТАСС.
Финансирование будет осуществляться с федерального бюджета. Отмечается, что размер доплаты будет устанавливаться Минтрудом. Депутаты отметили, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить пожилым гражданам достойную старость.
Напомним, пенсионеры от 60 лет смогут посещать специальные социальные центры, которые открываются в зданиях, где ранее размещались Пенсионные фонды. Для пожилых граждан здесь будут проходить бесплатные занятия и экскурсии.
Фото: ФедералПресс/ Ольга Юшкова.