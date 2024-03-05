Этой весной в Хабаровске появятся первые саженцы-клоны

— Есть федеральная программа возмещения части затрат при строительстве семеноводческих центров. То есть, после постройки мы сможем получить от государства неплохую сумму, которую вложим в дальнейшее развитие предприятия. Однако культуры, микроклонированием которых мы уже сейчас занимаемся, в перечень субсидируемых не входят. Зато есть там картофель. А по картофелю на Дальнем Востоке нет ни одной подобной лаборатории. При этом качество посадочного материала очень плохое, — говорит Павел Гуменюк. — Технологии микроклонирования ягодников и картофеля, как оказалось, на 80% совпадают. Потребуются только установки для выращивания микроклубней, изолированные поля. Здание под новую лабораторию собираемся начать строить в самое ближайшее время. Открыться планируем уже в следующем году. О необходимости создать подобную лабораторию для картофеля говорили многие хабаровские фермеры. В регионе сложился дефицит высококачественного посадочного материала. Весь семенной картофель у нас сейчас завозной. Особо урожайные сорта — производства недружественных стран, а с поставками оттуда возникли объективные сложности.