Этой весной в Хабаровске появятся первые саженцы-клоны

Первая на Дальнем Востоке лаборатория по клонированию сортовых растений работает в Хабаровске. В особом растворе в пробирках рождаются ягодники и декоративные культуры. В ближайших планах — строительство полноценного семеноводческого центра, где аграрии займутся разведением элитного картофеля и других овощей. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» наблюдал за процессом и узнал планы селекционеров на ближайшее будущее.
В стекле
С Павлом Гуменюком мы познакомились на заседании общественного совета при краевом министерстве сельского хозяйства. Там он рассказал о своём новаторском опыте размножения аграрных культур элитных сортов в пробирке. По его приглашению еду на южную окраину Хабаровска. Пока жду его, коллеги проводят мне экскурсию по… типографии.
Выясняется, что полиграфия — основное дело Павла Гуменюка. Говорит, восемь лет назад понял: бизнес нужно приумножать. С детства тяготел к сельскому хозяйству. Решил разводить ягоду: жимолость, малину, редкую в наших широтах княженику.
— Дело пошло, спрос на ягоду очень большой. Урожай ещё до сбора у нас раскупают. Но возникли сложности с пересортицей. Сажаешь одно, а вырастает совсем не то, что ждёшь. Очень некачественный посадочный материал у нас на рынке, — объясняет Павел Гуменюк. — Тогда-то и возникло понимание, что надо самим заниматься выведением сортов, а дальше был создан сельскохозяйственный кооператив «Ягодная симфония». Поездил Павел по стране. Познакомился с опытом селекционеров Тимирязевской академии. Там есть хорошие сорта, которые выводят методом in vitro, что в переводе с латыни означает «в стекле», то есть в пробирке. В оборудование своей лаборатории Гуменюк вложил порядка 60 миллионов рублей. Освободил уголок типографии. Часть затрат возместил Краевой сельскохозяйственный фонд.
Сейчас в лаборатории микроклонирования кооператива «Ягодная симфония» тиражируют саженцы ягодных и декоративных кустарников. С маточного растения образцовых сортов продезинфицированными пинцетами срезают листочки, помещают их в пробирки с желеобразным питательным раствором. Они растут под особым светом, потом укореняются в стаканчиках с почвенной смесью. Полноценные саженцы будут готовы уже весной. Часть посадят на ягодной плантации в районе имени Лазо, часть пойдёт в продажу дачникам. Кстати, участники кооператива «Ягодная симфония» заканчивают процесс оформления первого в мире сорта дикорастущей сахалинской ягоды клоповки.
Семена картошки никуда не годятся
Кстати, первая на Дальнем Востоке лаборатория по микроклонированию ягодных и декоративных культур займётся ещё и размножением элитных сортов картофеля при помощи самых современных методик. В планах сельхозкооператива «Ягодная симфония» уже в этом году начать строительство полноценного семеноводческого центра. Однако для получения государственной поддержки для этого проекта помимо садовых растений необходимо заняться разведением полевых культур.
— Есть федеральная программа возмещения части затрат при строительстве семеноводческих центров. То есть, после постройки мы сможем получить от государства неплохую сумму, которую вложим в дальнейшее развитие предприятия. Однако культуры, микроклонированием которых мы уже сейчас занимаемся, в перечень субсидируемых не входят. Зато есть там картофель. А по картофелю на Дальнем Востоке нет ни одной подобной лаборатории. При этом качество посадочного материала очень плохое, — говорит Павел Гуменюк. — Технологии микроклонирования ягодников и картофеля, как оказалось, на 80% совпадают. Потребуются только установки для выращивания микроклубней, изолированные поля. Здание под новую лабораторию собираемся начать строить в самое ближайшее время. Открыться планируем уже в следующем году. О необходимости создать подобную лабораторию для картофеля говорили многие хабаровские фермеры. В регионе сложился дефицит высококачественного посадочного материала. Весь семенной картофель у нас сейчас завозной. Особо урожайные сорта — производства недружественных стран, а с поставками оттуда возникли объективные сложности.
— На самом деле дефицит импортного семенного материала по картофелю у нас уже ощущается. Что тут говорить, даже такой хороший сорт «невский», выведенный нашими селекционерами, стал по сути импортным. Патент на него в своё время выкупили финны, — говорит хабаровский фермер Леонид Игумнов. — С этого года с российского рынка по понятным причинам ушёл крупный поставщик семенного картофеля из Германии. А они обеспечивали нас очень урожайным сортом «коломбо». Но некоторые хозяйства выкрутились из ситуации. Отвезли по сути контрабандой оставшиеся у них клубни этого сорта в Китай. Там в их лабораториях провели микроклонирование и получили суперэлитный посадочный материал, сохранивший все лучшие качества.
Круглый идеал
Семеноводством картофеля долгое время занимался расположенный в пригороде Хабаровска Дальневосточный НИИ сельского хозяйства. Был опыт сотрудничества с учёными КНР. Однако сейчас работы в этом направлении пришлось приостановить.
— Понимаете, у нас крайне неблагоприятным стал климат для классического семеноводства картофеля. С 60-х годов прошлого века среднегодовая температура повысилась аж на три градуса — с минус 0,1 до плюс 2,9 градуса. Лето стало более влажным. В этих условиях картофель интенсивно поражается болезнетворной микрофлорой. Мой совет дачникам при покупке семенного картофеля: посмотрите на форму клубня. Картошка должна быть идеально круглой. Если же клубень имеет форму капли — он поражён микроорганизмами. Урожая с такого материала вы не получите, — объяснила директор ДВНИИСХ член-корреспондент Российской академии наук Татьяна Асеева.
А вот метод микроклонирования картофеля позволит получать более здоровые клубни. Ведь в лаборатории риск поражения вирусами и другими напастями будет сведён к минимуму. Опытом селекции учёные ДВНИИСХ охотно делятся и уже ведут консультации с теми, кто готов инвестировать миллионы рублей в инновационный семеноводческий центр. А опыт у них колоссальный. Особенно в области овощных культур. Хабаровские огурцы «Миг», «Каскад» и другие сорта известны по всей стране. Их даже высаживают дачники в европейской части России. А недавно в реестр селекционных достижений всей страны внесён первый сорт томатов для вяления — «красно пузо». Сейчас идут работы по районированию сортов пшеницы, пригодной для хлебопечения, а не на корм скоту. Готов к госрегистрации выведенный хабаровскими селекционерами первый сорт новой для нашего региона полевой культуры тритикале. Это гибрид пшеницы и ржи, которые сочетает в себе наилучшие качества этих двух растений.