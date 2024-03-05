Зеленый свет: Приморье встречает новые электропоезда

В Приморском крае запустили три современных электропоезда, один из которых уже отправился в свой первый рейс 4 марта. Заместитель председателя Правительства региона Ленар Нуриев принял участие в торжественном мероприятии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.