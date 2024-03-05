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Зеленый свет: Приморье встречает новые электропоезда

В крае начинают курсировать три современных электропоезда.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае запустили три современных электропоезда, один из которых уже отправился в свой первый рейс 4 марта. Заместитель председателя Правительства региона Ленар Нуриев принял участие в торжественном мероприятии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Электропоезд в шестивагонном исполнении стартовал с вокзала «Владивосток», оборудование двух других поездов находится в процессе настройки перед началом эксплуатации.

Электропоезда оснащены передовыми технологическими решениями, обеспечивающими высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров. Внутри предусмотрены удобные кресла, кондиционеры и специальное оборудование для маломобильных граждан.

Ленар Нуриев подчеркнул, что развитие железнодорожного сообщения и обслуживания пассажиров является приоритетной задачей для регионального правительства. Планируется расширение железнодорожных маршрутов, включая направления в Уссурийск, Арсеньев, Хасан, Находку и Большой Камень. Также ведется работа по проекту городских электропоездов во Владивостокской агломерации.

«Новые и, безусловно, востребованные населением решения в сфере пригородного и городского транспорта обязательно улучшат транспортную доступность и качество жизни в Приморском крае», — отметил Нуриев.

Напомним, согласно мастер-плану Владивостокской агломерации, планируется строительство 11 станций «легкого метро». Предполагаемый пассажиропоток 95 тысяч человек в сутки. Реализация проекта поможет разгрузить самые проблемные транспортные артерии города.