Зеленый свет: Приморье встречает новые электропоезда

В Приморском крае запустили три современных электропоезда, один из которых уже отправился в свой первый рейс 4 марта. Заместитель председателя Правительства региона Ленар Нуриев принял участие в торжественном мероприятии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Электропоезд в шестивагонном исполнении стартовал с вокзала «Владивосток», оборудование двух других поездов находится в процессе настройки перед началом эксплуатации.
Электропоезда оснащены передовыми технологическими решениями, обеспечивающими высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров. Внутри предусмотрены удобные кресла, кондиционеры и специальное оборудование для маломобильных граждан.
«Новые и, безусловно, востребованные населением решения в сфере пригородного и городского транспорта обязательно улучшат транспортную доступность и качество жизни в Приморском крае», — отметил Нуриев.
Напомним, согласно мастер-плану Владивостокской агломерации, планируется строительство 11 станций «легкого метро». Предполагаемый пассажиропоток 95 тысяч человек в сутки. Реализация проекта поможет разгрузить самые проблемные транспортные артерии города.