Больше 25 килограммов плова приготовили иностранные студенты из Хабаровска

Инициативу иностранцев поддержали сотрудник представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в РФ по миграции на Дальнем Востоке Зафар Курбонализода и председатель ХКОО «Таджики Дальнего Востока» Мохтовби Гафурова, которые также стали участниками акции.