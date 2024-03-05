Больше 25 килограммов плова приготовили иностранные студенты из Хабаровска

В Тихоокеанском государственном университете 29 февраля прошел субботник. Иностранные студенты из Таджикистана решили порадовать других обучающихся и приготовили для них вкусный сюрприз — «плов дружбы».
— Мероприятие было организовано с целью гармонизации межнациональных и межкультурных отношений среди студентов. Участники субботника из Таджикистана предложили продолжить акцию национальной традицией угощения пловом — символом общности и взаимопонимания, — рассказали в ТОГУ.
Всего ребята приготовили 25 килограммов плова по традиционному рецепту, которым угостили больше 50 человек — российских и иностранных студентов вуза.
Инициативу иностранцев поддержали сотрудник представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в РФ по миграции на Дальнем Востоке Зафар Курбонализода и председатель ХКОО «Таджики Дальнего Востока» Мохтовби Гафурова, которые также стали участниками акции.