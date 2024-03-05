В Новосибирске показали снесённое в 90-х годах здание ресторана «Россия»

«В 90-е мне предлагали сделать проект реконструкции. Но дело не пошло с самого начала. Потом я совсем забыл о нём. Его снесли, — поделился своими знаниями Игорь Поповский. — Я не успел даже узнать, что это за здание внутри соцгорода на левом берегу почти посередине большого квартала Пархоменко-Станиславского-Котовского-Ватутина. Буду благодарен за любую информацию».