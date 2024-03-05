Сколько заплатят приморцы за хранение задержанных катеров

Агентство по тарифам Приморского края установила тарифы на хранение задержанных транспортных средств (маломерных судов) в Приморском крае.



Стоимость хранения маломерного судна длиной до 6 м на специализированной стоянке за один час в 2024 году составит 66 ₽, судна длиной более 6 метров — 98 ₽, в 2025 году 69 и 102 рубля соответственно, в 2026 году — 72 и 106 рублей соответственно.



Срок хранения задержанного маломерного судна исчисляется первые сутки в часах, начиная с момента его помещения на специализированную стоянку, далее — посуточно.



За неполные сутки хранения оплата взимается как за полные.



Предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) расходов исполнителя услуг за хранение задержанных маломерных судов составляет 60 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства.