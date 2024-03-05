Агентство по тарифам Приморского края установила тарифы на хранение задержанных транспортных средств (маломерных судов) в Приморском крае.
Стоимость хранения маломерного судна длиной до 6 м на специализированной стоянке за один час в 2024 году составит 66 ₽, судна длиной более 6 метров — 98 ₽, в 2025 году 69 и 102 рубля соответственно, в 2026 году — 72 и 106 рублей соответственно.
Срок хранения задержанного маломерного судна исчисляется первые сутки в часах, начиная с момента его помещения на специализированную стоянку, далее — посуточно.
За неполные сутки хранения оплата взимается как за полные.
Предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) расходов исполнителя услуг за хранение задержанных маломерных судов составляет 60 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства.
Сколько заплатят приморцы за хранение задержанных катеров
Агентство по тарифам Приморского края установила тарифы на хранение задержанных транспортных средств (маломерных судов) в Приморском крае.