Какая погода ожидает новосибирцев в конце недели

Согласно данным портала «Яндекс Погода», Международный женский день, 8 марта, будет также снежным и прохладным — днем температура воздуха не отпуститься ниже −5 градусов, а ночью — −12 градусов. А вот с субботы, 9 марта, столбик термометра начнет подниматься — днем ожидается −4 градуса, а ночью — −7.