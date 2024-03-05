Какая погода ожидает новосибирцев в конце недели

В Новосибирске 6 и 7 марта ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха будет находиться в районе −1..-4 градусов, сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
Согласно данным портала «Яндекс Погода», Международный женский день, 8 марта, будет также снежным и прохладным — днем температура воздуха не отпуститься ниже −5 градусов, а ночью — −12 градусов. А вот с субботы, 9 марта, столбик термометра начнет подниматься — днем ожидается −4 градуса, а ночью — −7.
Воскресенье, 10 марта, порадует новосибирцев относительно теплой погодой — 0 градусов днем и −1 — ночью.
Напомним, в Новосибирске 5 марта ожидается снег, метели, усиление ветра 8−13 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Иван Быкадоров