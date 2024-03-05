Леонид Тамбиев: «Адмирал» подкосил уход Никиты Серебрякова

Владивостокский «Адмирал» завершил юбилейный десятый сезон в КХЛ. В этот раз выйти в плей-офф не вышло, «моряки» заняли итоговое 20-е место, а в конференции «Восток» расположились на 11-й строчке. Итоги выступления в этом чемпионате подвел главный тренер владивостокцев Леонид Тамбиев на итоговой пресс-конференции, сообщает ИА PrimaMedia.
После неудач в начале чемпионата последовала смена спортивного директора. В октябре «Адмирал» уволил спортивного директора Вадима Аверкина. На его место пришел другой специалист — Павел Житков. После началась массовая ротация игроков. Одним из самых знаковых переходов стал уход голкипера Никиты Серебрякова. По мнению наставника, этот трансфер «подкосил» «Адмирал».
«Сезон выдался не простой — сложный. Главное, что не получилось — это выйти в плей-офф. Были отрезки у команды неплохие, но, наверное, лишь к январю команда начала показывать тот хоккей, который мы от нее требовали. Да, были игры до Нового года неплохие, но то качество игры, та реализация, не позволяла нам одерживать серийные победы. Из этого сложился общий результат… Подкосил “Адмирал” уход Никиты Серебрякова. После шести игр регулярного чемпионата он ушел. До конца сезона у нас так и не было первого номера в воротах. А игра “Адмирала” очень сильно зависит от вратаря. Кроме этого, не оказалось лидера, который поведёт за собой команду, который возьмет на себя игру. Не было и легионеров, которые вывели бы нашу команду в плей-офф. Игра наших легионеров, откровенно говоря, была слабой. Если бы у них был российский паспорт, то да, их игра бы устраивала тренерский штаб. А вот легионеры должны играть по-другому», — сообщил Тамбиев.
«Семь игроков у нас на контрактах (Шулак, Демченко, Макеев, Аноховский, Ртищев, Морозов, Янчевский — прим. PrimaMedia), восемь — под квалификацией. Всех хочу их оставить. Трое молодых в аренде: Бучельников, Иванов, Никитин. Я бы их тоже хотел бы видеть в “Адмирале”. Но это не от нас зависит. У 11 игроков закончились контракты, кому-то будем предлагать, кому-то нет. Чтобы построить хорошую команду нужны деньги. В магазине хоккеистов не купишь, надо где-то выращивать игроков. Я вижу, что ряд молодых игроков проявили себя хорошо в этом сезоне. У каждого из них есть плюсы и минусы, но они прогрессируют. Мы постараемся сохранить наших молодых игроков», — рассказал Леонид Тамбиев.
В нынешнем сезоне «Адмирал» проиграл много матчей, когда изначально вел в счете. Было видно что хоккеистов из приморской команды не хватает на все 60 минут матча.
«Нас не хватало на все 60 минут. И проблема не только в индивидуальных ошибках. Не хватало “физики” на все 60 минут. Одно дело догонять соперника, другое дело, когда ты ведешь в счете. Здесь важна психология. Мы много игр играли на удержания счета. И в прошлом году нам это удавалось, во многом за счет игры Серебрякова. В этом году у нас этого не получалось. Во многих играх мы пытались сохранить счет, хоть и к этому не призывали команду. Скатывались, отдавали инициативу и поплатись за это. Нужно менять философию.
В плане физической готовности, мы поменяли направленность работы. Поменяли тренировочный процесс в январе. Много внимания уделили силе, и это принесло свои плоды. Продолжим это делать. В прошлом сезоне, команда была более опытная, этого делать не нужно было«, — рассказал главный тренер “Адмирала”.