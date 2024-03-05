Леонид Тамбиев: «Адмирал» подкосил уход Никиты Серебрякова

«Сезон выдался не простой — сложный. Главное, что не получилось — это выйти в плей-офф. Были отрезки у команды неплохие, но, наверное, лишь к январю команда начала показывать тот хоккей, который мы от нее требовали. Да, были игры до Нового года неплохие, но то качество игры, та реализация, не позволяла нам одерживать серийные победы. Из этого сложился общий результат… Подкосил “Адмирал” уход Никиты Серебрякова. После шести игр регулярного чемпионата он ушел. До конца сезона у нас так и не было первого номера в воротах. А игра “Адмирала” очень сильно зависит от вратаря. Кроме этого, не оказалось лидера, который поведёт за собой команду, который возьмет на себя игру. Не было и легионеров, которые вывели бы нашу команду в плей-офф. Игра наших легионеров, откровенно говоря, была слабой. Если бы у них был российский паспорт, то да, их игра бы устраивала тренерский штаб. А вот легионеры должны играть по-другому», — сообщил Тамбиев.