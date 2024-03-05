Новосибирец десять лет подряд возводит снежную башню на пляже Академгородка

На пляже в Академгородке вновь появилась башня, сложенная из снежных блоков. В этом году ее автор закончил строение в последних числах февраля. Строитель старается возводить её в то время, пока на улице не слишком много зевак.
Этим строителем оказался сотрудник института экономики и организации промышленного производства по имени Александр. Раньше он начинал стройку в ноябре, а теперь из-за нехватки снега на берегу — в декабре.
Работает он вечерами, снежные блоки, чтобы не упали, скрепляет водой. — Кто-то железки таскает в спортзале, кто-то на диване лежит с пивом. А я вот сюда хожу, мне нравится. Проекта, как такового нет. Есть какая-то задумка, а там как получится, — рассказал Александр Atas.info.
За все годы башня ни разу не стала объектом внимания вандалов. Но может оказаться так, что в этом году она станет последним творением Александра. Говорит, все-таки тяжело заниматься стройкой в одиночку.