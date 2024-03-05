Снежные перспективы: прогноз погоды для Приморья на 6 марта

Прошедшие сутки характеризовались отсутствием осадков при поле повышенного атмосферного давления. По данным «Примгидромета», температуры колебались от +4 °C на юге до −7 °C на севере, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня, 5 марта, ожидается спокойная погода с небольшим повышением дневных температур по сравнению с предыдущими днями.
В среду, 6 марта, прогнозируется смещение высотной ложбины в средней тропосфере, что может вызвать небольшой снег в центральных районах. Морозы ночью ослабнут. Максимальные температуры составят −4…+4 °C.
Во Владивостоке вчерашний день был солнечным, приятная погода продержалась до вечера, когда температура воздуха опустилась до −6 °C.
Сегодня в краевом центре ожидается переменная облачность, немного более прохладная по сравнению с предыдущими днями.
В среду прогнозируется отсутствие осадков, но усиление ветра. Минимальная температура составит −4…-7 °C, максимальная −2 °C.