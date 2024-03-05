Хоккеисты из Иркутска уступили спортсменам из Хабаровска в домашнем матче

— Очень хорошая игра, принесла нам и болельщикам много положительных эмоций. У нас впереди еще два матча. Нужно уметь падать и вставать, настраиваться на следующие матчи и играть, — сказал тренер ХК «Байкал-Энергия» Олег Батов.