Хоккеисты из Иркутска уступили спортсменам из Хабаровска в домашнем матче

Матч между хоккейным клубом «Байкал-Энергия» из Иркутска и «СКА-Нефтяник» из Хабаровска завершился в пользу хабаровских спортсменов. Игра прошла в столице Приангарья в ЛД «Байкал» 4 марта. Об этом сообщают в социальных сетях оба хоккейных клуба.
Это была напряженная битва, которую решила серия послематчевых пенальти. Тогда равный счет на табло преобразовался в числа 4:6 в пользу гостей.
— Очень хорошая игра, принесла нам и болельщикам много положительных эмоций. У нас впереди еще два матча. Нужно уметь падать и вставать, настраиваться на следующие матчи и играть, — сказал тренер ХК «Байкал-Энергия» Олег Батов.
Игра продолжится в Хабаровске 7 марта. Это будет второй матч четвертьфинальной серии.